Elazığ Belediyespor’da Ümit Dohman ile yollar ayrıldı

Elazığ Belediyespor'da Teknik Direktör Ümit Dohman’la karşılıklı anlaşılarak yollar ayırıldı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da, Teknik Direktör Ümit Dohman’la üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yollar ayrıldı. Teknik Direktör Alaattin Tutaş’ın istifası sonrası 8. haftadaki Ofspor karşılaşmasıyla göreve başlayan Dohman, takımın başında çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz Ümit Dohman’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Dohman’a kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.
ELAZIĞ
17 Kasım 2019 Pazar
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