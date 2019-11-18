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Elazığ'da engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi

İHA

Elazığ Belediyesi tarafından engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi düzenleneceği bildirildi.

Elazığ'da engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi

Elazığ Belediyesi tarafından engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi düzenleneceği bildirildi.
Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir eğitim programı düzenleyeceği, KOSGEB Hibe ve Kredi Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine başvuruda bulunmak isteyenlerin 29 Kasım 2019’a kadar merkeze müracaat etmeleri gerektiği aktarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada;"EBEGEM tarafından ‘Engelli Olmak Girişimci Olmaya Engel Değildir’ sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli bireylere yönelik hibe ve kredi destekli KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi düzenlenecek. EBEGEM eğitim uzmanları tarafından verilecek eğitimler 36 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Toplam 32 saat sürecek eğitimlerde, girişimci adaylarının iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanacak. Eğitim programını tamamlayarak işletmelerini kuran girişimcilere 300 bin TL’ye kadar KOSGEB hibe ve kredi desteklerinden faydalanma olanağı sağlanacak.Engelli bireylere yönelik düzenlenecek eğitim programına katılmak isteyenlerin 29 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO:19’da bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor" denildi.

ELAZIĞ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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