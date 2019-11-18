Elazığ 2. Amatör Küme’de fikstür çekildi

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 20192020 Sezonu fikstürü çekildi.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 20192020 Sezonu için fikstür ve kura çekimi yapıldı. Elazığ Amatör Spor Evi’nde yapılan fikstür çekimine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, Elazığ ASKF Başkanvekili Osman Akarsu ile ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen grup kuraları sonrası 22 takım A,B ve C olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı.
1112 Ocak'ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak olan 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde takımlar 1989 ve daha büyük doğumlu 5 futbolcuyu 18 kişilik maç kadrolarına yazabileceği belirtildi. 6’dan fazla sporcunun maç kadrosunda yer alması durumunda ise o takım hükmen mağlup sayılacağı da aktarıldı.
Ligde ilk hafta maçlarının ayrıntılı programı şöyle;
A Grubu:
Gençlik Merkezi Beyhan Belediyespor
Baskil Şafakspor Üsküdarspor
Arıcak Trabzonspor Akçakiraz Gençlikspor
Kovancılar Esnafspor (bay)
B Grubu:
Şafakgücü İl Özel İdarespor
Adaletspor Tayfunspor
Keban Tekspor Çaydaçıraspor
Harput Sağlıkspor Galatakentspor
C Grubu:
Harput Gençlikspor Mornikspor
Sivricespor Yeni Mahallespor
Akyürekspor Doğukent Gençlikspor
Anadolu Harputspor (bay)
ELAZIĞ
18 Kasım 2019 Pazartesi
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