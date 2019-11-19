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Elazığ'da kamyonet yangını

İHA

Elazığ'da kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da kamyonet yangını

Elazığ'da kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın olayı,akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan plakası öğrenilemeyen kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını fark edenlerin durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
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