Keban'da boş ev yandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kullanılmayan boş bir ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Yangın, İlçeye bağlı Kallar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan ve boş olan bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, metruk evde çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

ELAZIĞ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.