Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 5 şüpheli yakalandı, cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmasın ilk kısmında uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 27 adet ecstacy hap, 3 fişek toz esrar maddesi, 10’u fişek halinde olmak üzere 74 gram esrar ve 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan da işlem yapıldığı bildirildi.

Çalışma kapsamında bekçiler tarafından gerçekleştirilen yaya devriyesi sırasında şüpheli görülen H.S'nin üzerinde de arama yapıldı. Şüphelinin üzerinden 1 adet fişek halinde toz esrar ele geçirildi. Şahsın ayrıca ceza evi firarisi olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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