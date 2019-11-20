Elazığ’da “Yetimler üşümesin”kampanyası kapsamında 100'i çocuk 600 kişiye bot ve mont hediye edildi.

Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından “Yetimler Üşümesin” kampanyası kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında belirlenen 100'ü yetim toplam 600 ihtiyaç sahibi aileye bot ve mont alımı yapılarak hediye edildi.Çocuklar ve aileler mont ile botlarını mağazalarda kendileri seçerek beğendi.

100’ü yetim toplam 600 kişiye kışlık hazırlığı olarak bot ve mont alış verişi yaptırdıklarını aktaran Komisyon Başkanı Nevruz Bayer, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle sık sık vakit geçirmeye çalıştıklarını belirterek, kendilerin maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür etti.

ELAZIĞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.