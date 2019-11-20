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Elazığ'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kent genelinde yaptığı etkinliklerle çocuklarla bir araya geldi. Yapılan etkinlikler kapsamında, çocukların günü kutlanırken, çeşitli hediyeler de verildi.

24 saat aralıksız görevde bulunan jandarma personelinin, önemli günlerde de etkinlikler yaparak sosyal hayata katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

ELAZIĞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

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