Orak: “Beşiktaş galibiyetiyle Elazığ’a döneceğiz”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Beşiktaş’la karşılaşacak olan B.Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak, "Kazanabilecek durumdayız. Açıkçası onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Pazar günü inşallah bir Beşiktaş galibiyetiyle geleceğiz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi B.Elazığ İl Özel İdare, ligin 6. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat’la karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Elazığ ekibi günde çift antrenman yapıyor. Kazanacaklarına inandıklarını belirten Başantrenör Olcay Orak, Beşiktaş'tan daha iyi olduklarını söyledi.

Hazırlıklar ve takımın son durumu hakkında bilgi veren Orak, “İki günden beridir hazırlık yapıyoruz. Çoğu takım, çarşamba veya perşembe günü idmanlara başlıyor, biz erken başladık. Şanssız bir Galatasaray mağlubiyetimiz var. Takım da neden kaybettiğimizin farkında. Çok iyi idman yapıyoruz ve takımın enerjisi de şu an çok iyi. Allah’a şükür herhangi bir sakatlığımız yok. Pazar günü inşallah bir Beşiktaş galibiyetiyle geleceğiz. Kazanabilecek durumdayız. Açıkçası onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Elazığlı basketbolseverlere ve bizi destekleyen bütün insanlara pazar günü 15.15’te çok güzel bir maç seyretmek istiyoruz. Ondan sonra 30 Kasım’da içeride Adana ile maçımız var. İnşallah bütün Elazığlılar ile beraber bu maçı da kazanıp üç maçlık serimizin üzerine iki maçlık bir seri yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşik Amerika asıllı Çekyalı sporcu Kia Vaughn’un tedbir amaçlı dinlendirildiğini ifade eden Orak, “Çekya’da yaklaşık 10 gün milli takım kampı yaptı. Orada da iki maç oynadı. Çok uzun süreler aldı. Şu an ciddi bir şeyi yok. Kontrolümüz altında, birazcık koruyoruz. Yarından itibaren idmanlara başlayacak. Bir sıkıntımız yok” diye konuştu.



Sporcular da galibiyete inanıyor

Elazığ ekibinin son transferi Gamze Zeren ise, “Elazığ, aslında sezon başında da bana teklifte bulunmuştu, kısmet olmadı. Benim de gerçekten çok gelmek, çalışmak istediğim bir kulüptü. Şimdi kısmet oldu. Geldiğim için çok mutluyum. Ben takıma bu hafta katıldım. Takım çalışmaları çok iyi ve TAF antrenman yapıyoruz. Çok da iyi bir kadromuz var. Ben kesinlikle Beşiktaş maçını alacağımıza inanıyorum. Ne zaman deplasmana gelsem birçok taraftar görüyordum. Bu sene takım çok başarılı. Maçlara gelmeyen herkesi de maça davet ediyorum. Gelen çok taraftarımız var, hepsine de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hafta boyunca çok sıkı çalıştıklarını ve Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren oyun kurucu Riquna Williams ise, “Çalışmaya da devam edeceğiz. Galatasaray maçından sonra toparlanacağız. İnşallah bu maçı alacağız" açıklamasını yaptı.

ELAZIĞ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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