Elazığ’da 20 metruk yapı yıkıldı

Elazığ’da bir beldede bulunan 20 metruk yapının yıkım işlemi yapıldı.

Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi’nde, belediye tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkım çalışması yapılıyor. Şuana kadar belde merkezinde ve Güntaşı Mahallesi’nde bulunan 20 eski yapının yıkımı yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili Belde Belediye Başkanı Enis Doğan bilgi verdi.

Önceden tespit edilen harabe yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan," Şu ana kadar 20’ye yakın metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. Tehlike arz eden yapılar belde sakinlerimize sorun oluşturmadan bizler belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz”dedi.

ELAZIĞ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:14

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.