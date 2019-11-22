Milletvekili Erol,"Kenan Evren’in ve darbeci generallerin adı silinsin"

Mecliste konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Kenan Evren’in bir darbeci general olduğuna inanmışsak ve yerel mahkemede cezasını almışsa Kenan Evren’in Türkiye’de adının hiçbir şekilde kamu kuruluşlarında yaşaması doğru değildir. Benim önerim, adının nerelere verilmiş olduğunu bir araştırma komisyonu kurularak tespit ederek Kenan Evren’in ve darbeci generallerin adlarını kamu kuruluşlarından silmektir"dedi.

TBMM’ye Kenan Evren adının kamusal mekanlarda var olup olmadığının araştırılması amacıyla verdikleri önerge konusunda söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, açıklamalarda bulundu.

Parti ve grup ayrımı yapmadan, bu salonda bulunan bütün milletvekillerine "İçinizde 12 Eylül 1980 yılında askeri darbeden,ailesinden, komşularından, akrabalarından, çevrelerinden etkilenmeyen bir tek kişi var mı"diyerek sözlerine başlayan Milletvekili Erol;"Ben bunu bir tartışmayı açmak için söylemiyorum. 12 Eylül'ün, siyasi düşüncelere göre değil, Türkiye’deki bütün toplum bireylerini, fertlerini, yurttaşlarımızı aynı koşullarda ve şartlarda mağdur ettiğini söylemek, kanıtlamak için söylüyorum. Bakın, 12 Eylül, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapattı, milletvekillerinin milletvekilliğini düşürdü, tutukladı, siyasi partileri kapattı, genel başkanlarını tutukladı. O dönemde 927 filmin yasaklanması, sol örgütlerden 18 idam, sağdan 18 idam, doğal ölüm raporu verilerek hayatını kaybeden 73 kişi, intihar ettiği bildirilen 43 kişi, işkence sonucu ölenlerin sayısı 171, 1402’yle 18 bin 525 kişi mağdur edildi. Vatandaşlıktan çıkarılan 14 bin kişi, sakıncalı olduğu gerekçesiyle işten atılanlar 30 bin kişi, gözaltına alınanlar 650 bin kişi, sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar 230 bin kişi, kuşkulu ölüm 144. Bu süreci Türkiye’ye yaşatan Kenan Evren’in adı şu anda Ankara’nın bir ilçesinde, 1982 yılında adı değişen Evren ilçesinde. Ve bu süreci Türkiye’ye yaşatan Kenan Evren’in adı okullarda, kışlalarda, meydanlarda hala yaşar halde. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. AK Parti hükümetleri döneminde en doğru yapılan iş 12 Eylül sürecinin yargılama sürecinin başlatılmasıdır, yarım kaldı. Yerel mahkemelerde Anayasa’nın askıya alınması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatılmasıyla ilgili yerel mahkeme ceza verdi ama Yargıtay süreci tamamlanmadan Kenan Evren 2015 yılında hayatını kaybettiği için dava düştü ama Kenan Evren’in adı hala var, Ankara’nın ilçesinde var, meydanlarda var, caddelerde var, okullarda var ve kışlalarda var. 1982 Askeri darbe döneminde atanan Belediye Başkanının önerisi ve meclis kararıyla değişmiş, "Evren" adını almış. Bunu bir daha kontrol edebilirsiniz"diye konuştu.



" Kenan Evren’in ve darbeci generallerin adları kamu kuruluşlarından silinsin"

Konuşmasını devam eden Erol," Anlatmak istediğim, şimdi, Kenan Evren’in adı Sincan’da caddede var, Kenan Evren’in adı Zile’de var, Kenan Evren’in adı Aksaray’da var, Kenan Evren’in adı kışlalarda var ve Kenan Evren’in adı Türkiye’de birçok okulda var. Eğer bunu sindiremiyorsak, Kenan Evren’in bir darbeci general olduğuna inanmışsak ve yerel mahkemede cezasını almışsa Kenan Evren’in Türkiye’de adının hiçbir şekilde kamu kuruluşlarında yaşaması doğru değildir. Benim önerim, bu süreci araştırarak yani Kenan Evren’in adının hala nerelerde yaşadığını, hala nerelere verilmiş olduğunu bir araştırma komisyonu kurularak tespit ederek Kenan Evren’in adını ve darbeci generallerin adlarını kamu kuruluşlarından silmektir. Sevgili milletvekilleri, bakın, Kenan Evren 1980’li yıllarda gittiği her yerde kahramanlar gibi karşılandı yani adı meydanlara verildi, okullara verildi, caddelere verildi ama 1980 darbesiyle oluşturduğu trajediden, mağduriyetten ve Türkiye’nin gelişmesini engellemesinden kaynaklı, öldüğü zaman eğer resmi devlet töreniyle gömülmeseydi cenazesini taşıyacak 4 tane sivil yoktu. Onun için bu süreci doğru değerlendirmemiz gerektiği düşüncesindeyim"diye konuştu.

Bu önergeyi bir parti politikası, bir siyasi düşünce olarak değerlendirilmemesini isteyen Erol," Eğer Kenan Evren konusunda bu salonda herkes mağduriyet yaşamışsa, herkesin çevresindeki insanlar mağduriyet yaşamışsa bu önergenin kabul edilerek Kenan Evren’in adının kamu kuruluşlarından, okullardan, meydanlardan silinmesine katkı verin diyorum’diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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