Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını 20 bin TL dolandırmak isterken suç üstü yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşlı bir kadını arayarak kendini polis olarak tanıtan şahıs, yürütülen terör operasyonuna isminin karıştığını söyleyerek korku ve panik oluşturup para istedi. Bu sırada yaşlı kadının bir yakını olayı fark edip, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçerek şüphelinin parayı teslim alacağı yeri tespit etti. Buluşma yerine gelen şüpheli H.B., yaşlı kadından 20 bin TL'yi teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan emniyette ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:13

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.