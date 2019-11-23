Elazığ'da 34 adet kaçak telefon elegeçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 34 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler şüpheli bir araç belirledi.Bunun üzerine şüpheli S.K'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 60 bin TL olan gümrük kaçağı 34 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ELAZIĞ 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:13

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.