Elazığ Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 4-1

STAT: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Ozan Ergün, Sedat Etik, Çağrı Yıldırım
ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: OgünCan, Burak, Arif (Dk.65 Tuncay), Hayrettin, Emre, Mazlum (Dk.86 Cenk), Gökhan (Dk.86 Serhan), Ferhat, Semih, Burak Kavlak
FATSA BELEDİYESPOR: ÖmürcanRıdvan (Dk.31 Ergin), Hacı, Ufuk, Mehmet, Muhammet, Fatih, Zihni (Dk.85 Abdullah), Mehmet, Sergen (Dk.90 İsmail), Recep
GOLLER: Dk.5 Ferhat, Dk.36 ve Dk.90 Semih, Dk.81 Emre (Elazığ Belediyespor) Dk.60 Hacı (Fatsa Belediyespor)
SARI KARTLAR: Semih, Ferhat, Ogün (Elazığ Belediyespor), Sergen (Fatsa Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor sahasında Fatsa Belediyespor´u 4-1 mağlup etti.5'inci dakikada Ferhat ceza sahası dışında sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
36'ncı dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son olarak dokunan Semih, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
60'ıncı dakikada ceza sahası içine topla birlikte giren Hacı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
81'inci dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Emre, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
90'ıncı dakikada Elazığ Belediyespor´un kontra atağında Semih kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.
Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
ELAZIĞ
24 Kasım 2019 Pazar
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