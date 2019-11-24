Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi

Elazığ'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde kültür ve doğa gezisi yapan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerine "Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında eğitim verdi. Etkinlikte dikkat edilmesi gereken trafik kuralları, uygulamalı olarak ekipler tarafından gösterildi.

Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler veren jandarma personeli , öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

ELAZIĞ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:12

YATSI 18:33

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