Ocaktan sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı

Elazığ'da bir köyde yaşlı bir adamın yalnız yaşadığı ev, ocaktan ateşin sıçraması sonucu yandı.

Olay, Keban ilçesine bağlı Nimri Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. O. yalnız yaşadığı evde yemek yaptığı sırada ocaktan ateş sıçradı. Sıçrayan ateş eşyaları tutuşturması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ilçeden giden 2 kuruma ait itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında, evdeki eşyalar kullanılamayacak duruma geldi.

ELAZIĞ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:12

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.