Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
ELAZIĞ
26 Kasım 2019 Salı
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