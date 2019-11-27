Kampüste sonbahar güzelliği

ELAZIĞ'ın Fırat Üniversitesi kampüsü, sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Tablo gibi görüntülerin oluştuğu kampüs, fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya döndü.

Fırat Üniversitesi kampüsünün ağaçlarla kaplı yerleşkesi, bugünlerde sararmış ve dökülmüş yapraklarıyla sonbaharın güzellikleriyle insanları kendine hayran bırakıyor. Tablo gibi görüntülerin oluştuğu kampüs, fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya dönüştü. Ağaçların oluşturduğu güzelliği fotoğraflamak isteyenler için Fırat Üniversitesi'nin kampüsü uğrak alanı oldu. Elazığ'ın ideal bir yaşam alanı olarak bilenen kampüste öğrenciler, özellikle hafta sonları bisiklet turu ve yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor.



ELAZIĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

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