Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de belirli aralıklarla yağış beklendiğini, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere yer yer yağmur, karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor"denildi.

Merkez ayrıca, rüzgarın yağış esnasında kuvvetli esmesinin beklendiğini de aktardı.

ELAZIĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.