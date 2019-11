Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da direğe çarpan otomobildeki Mehdi Can Kılınç (10) yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Kılınç idaresindeki 23 P 1579 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, direğe çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Mehdi Can Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi, babası Abdulsamet Kılınç ile ismi öğrenilemeyen annesi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden Mehdi Can Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

