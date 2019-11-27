Elazığ'da gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçti

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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ELAZIĞ'da jandarma tarafından arama yapılan araçta gümrük kaçağı 80 çift spor ayakkabısı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirildikleri belirlenen 80 çift spor ayakkabısı ele geçirdi. Ayakkabılara el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem yaptı.



ELAZIĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:10

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AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

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