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Asırlık çınar, 61 yıldır işinden geri kalmıyor Elazığ'ın Keban ilçesinde 93 yaşındaki Mehmet Yavuz, ...

İHA

Elazığ'ın Keban ilçesinde 93 yaşındaki Mehmet Yavuz, 61 yıldır çeşitli ürünler sattığı iş yerini sabah erkenden açarak ilerlemiş yaşına rağmen esnaflığını sürdürüyor.

Asırlık çınar, 61 yıldır işinden geri kalmıyor Elazığ'ın Keban ilçesinde 93 yaşındaki Mehmet Yavuz, 61 yıldır çeşitli ürünler sattığı iş yerini sabah erkenden açarak ilerlemiş yaşına rağmen esnaflığını sürdürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde 93 yaşındaki Mehmet Yavuz, 61 yıldır çeşitli ürünler sattığı iş yerini sabah erkenden açarak ilerlemiş yaşına rağmen esnaflığını sürdürüyor.
6 çocuk ve 11 torun sahibi 93 yaşındaki Mehmet Yavuz, Keban ilçesinde 61 yıldır esnaflık yapıyor. Yarım asırdan fazladır iş yerinde bir çok farklı ürün satan Mehmet Dede, şuanda ise yöresel ürünler ve hırdavat malzemeleri ticareti yapıyor. Bir asra yaklaşan yaşı ve yürümekte güçlük çekmesine rağmen bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Mehmet Dede’nin azmi ise çevre esnafı ve gençleri kendine hayran bırakıyor.
İlçenin en eski esnafı olduğunu belirten Mehmet dede, “61 bir senedir esnaflık yapıyorum. Ondan öncesinde de yeraltında madende çalıştım. Benden büyük esnaf yok ama benden sonra esnaf olanlar vardır. Eskiden akşam namazını kılar, sonra eve giderdim. Şimdi ise saat 15.30 gibi evime gidiyorum” dedi.

“Yaşlanmışım ama zorlanmıyorum”
Esnaflığa alıştığını ve evde duramadığını belirten Mehmet Dede, “Eskiden iş yoğunluğu vardı, çalışan çoktu. Yanımda 35 sene adam çalıştı. Çünkü iş vardı. Sabahın erken saatlerinde gelir geç giderdik. Ayrıca Keban Barajı yapılınca nüfus 10 bini geçiyordu. Yoğunluk vardı, evlerimize geç giderdik. Şimdi ise bir şey yok, gelmeyeceğim ama evde duramıyorum. Alışmışım, yaşlanmışım ama zorlanmıyorum. İş olsa yine yaparım”diye konuştu.
Eşi ile birlikte yaşadıklarına değinen Mehmet dede," Sabah işe belediye otobüsü ile geliyorum. O olmadığı zaman işe gelmiyorum. Evde de duramıyorum. Evde yapacak bir iş de yok. Burada camiye gidip namazımızı kılıyoruz Ondan sonra da eve gidiyorum”diyerek sözlerini tamamladı.

“İşine gelip gitmesi bizim çocukluğumuzu hatırlatıyor”
Çocukken babasıyla Mehmet Dede’nin dükkanında alışveriş yaptıklarını dile getiren esnaflardan Ramazan Oruç (53) ise, “ 53 yaşındayım ve burada esnaflık yapıyorum. 93 yaşında bir Mehmet Dayı esnaflık yapıyor. Her sabah nizami bir şekilde işe gelir. İşine gelip gitmesi bizim çocukluğumuzu hatırlatıyor. Eskiden babalarımız ellerimizden tutar ‘Ankara Cızlavet’leri dediğimiz ayakkabılardan alırlardı. Babalarımızla gelir sürekli alışveriş yapardık. Şuan halen aynı şeyleri satıyor. Bez, nevresim, ayakkabı ve battaniye tarzı şeyleri hala satıyor. 61 senedir esnaflık yapıyor ve esnaflığı da çok güzel” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

28 Kasım 2019 Perşembe

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