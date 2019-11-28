Elazığ'da sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili terör örgütü PYD/YPG'nin amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak terör örgütü PYD/YPG adına propaganda yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapan 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik il merkezi ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinden çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller de ele geçirildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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