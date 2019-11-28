Elazığ'da sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- ELAZIĞ'da, sosyal medyada terör örgütü PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, örgütün talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden PYD/YPG propagandası yapan 6 şüpheliyi tespit etti. İl merkezi ile Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.



ELAZIĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.