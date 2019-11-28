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Kemoterapi ilaçları Robotlardan

İHA

Kemoterapi ilaçları Robotlardan

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, kanser hastalarının kemoterapi ilaçları robotik sistemle hazırlanıyor. Manuel sistemlere oranla daha güvenli ve doğru dozda hazırlanan ilaçlar sayesinde hastaya doğru tedavinin yanı sıra ilaç israfının önlendiği, personel güvenliğinin de maksimum düzeyde sağlandığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hizmetleri yürütülen Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi, ileri teknoloji donanımı ile hasta ve çalışan güvenliğine katkı sunduğu bildirildi.
Türkiye'de sayılı onkoloji hastanelerinde bulunan Robotik İlaç Hazırlama Ünitesi, tam korumalı donanımı ile çalışanlara güvenli ve konforlu bir ortam sunuyor. El değmeden hazırlama özelliği ile ilaç hazırlayan personelin güvenliğini en üst seviyede tutan bu sistemde, doğru dozda hazırlanan ilaçlar sayesinde ilaç israfı önleniyor. Ultra hassas terazilerle ilaçların dozunda hazırlanması doğru tedaviye yardımcı olmanın yanı sıra tasarrufu da beraberinde getiriyor. Ayrıca kemoterapi ünitesinde çalışan personel belirli aralıklarla eğitimden geçirilerek aksiyonları canlı tutuluyor. İlaç hazırlamada eldiven, bone, boks gömleği, galoş gibi yardımcı ekipmanların eksiksiz olarak kullanıldığı ünitede, elle ilaç hazırlanmasındaki aksaklıklar yaşanmıyor, hizmet kalitesi maksimum düzeyde tutularak, tedaviye katkı sunuluyor.
Yapılan açıklamada" Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazı olan “Cleanroom” sayesinde insan hataları minimize edilerek hasta, personel ve çevre güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor. Kanser hastalarına verilecek solüsyonlar antineoplastik ilaçların, insan ve çevreye yönelik riskleri ortadan kaldırarak, otomatik sistemler ile steril ortamlarda hazırlanıyor. Kanser tedavilerinde ilaç hataları riskini artıran birçok faktöre karşı tüm önlemlerin alındığı ünitede, ilaç hazırlama sırasındaki her işlemden önce ve sonra ölçme ve doğrulamalar yapılarak, kemoterapi solüsyonlarının uygun dozda yüksek kalitede hazırlanması kontrol altında tutuluyor. Hekim istemleri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) aracılığıyla dolum ünitesine ulaştıktan sonra onaylanan bu istem tam otomatik sistemler tarafından algılanarak ilaç hazırlama işlemine geçiliyor. Bu sayede ürün kalitesi artırılıyor, hazırlama sırasında çoklu kontrol adımları uygulanarak hata riskinin önüne geçiliyor.Akıllı konumlanabilen enjektör sistemi, atık sistemi, gravimetrik doğrulama sistemi ve görsel eşleştirme sistemi sayesinde tüm işlemlerin bir bütün olarak gerçekleştirildiği Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi’nde, aynı anda 8 ilacın birden hazırlanmasıyla zaman ve iş gücü tasarrufu da sağlanıyor. Steril kapalı kabinlerin yer aldığı ünitede; doz raporlama sistemi, sınırsız veri kaydı, ultra hassas teraziler, es zamanlı ve çoklu doğrulama sistemi kullanılıyor. Ünitede Antineoplastik ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, hastaya verilmesi ve atıklarının bertaraf edilmesi sırasında hastalar ve sağlık çalışanlarının bu ilaçların zararlı etkilerine maruz kalmaması için tüm önlemler alınıyor. Ayrıca, çalışanların doğrudan müdahalesine gerek duyulmaması sayesinde hata riski ve iğne yaralanmalarının önüne geçiliyor. Tehlikeli kimyasal atıkların, kapalı sistemde güvenli ve kontrollü olarak muhafaza ve bertaraf edildiği ünitede, tüm ilaç hazırlama işlemleri, LCD dokunmatik ekran üzerinden takip edilebiliyor"denildi.

ELAZIĞ

28 Kasım 2019 Perşembe

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