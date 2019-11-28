Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 70 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla Sarıkamış ve Metin Doğan İlk ve Orta Okullarında seminer verdi. 70 öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı seminerde, alanında uzman jandarma personeli tarafından trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret, levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı.

Seminerin amacının çocukların trafik bilinci oluşturmasını sağlamak ve olabilecek kazaları en aza indirmenin hedeflendiği aktarıldı.

ELAZIĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.