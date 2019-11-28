Elazığ’da "Özel Bireylere Yaklaşım" semineri verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Engelli Yaşlı birimi tarafında Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ile Aile Danışma Merkezi tarafından seminer düzenlendi. İl Müdürlüğü’nde çalışanlara yönelik düzenlenen seminerde ‘Ruhsal Engelli Bireylere Yaklaşım ve Empatik Bakış Açısı Geliştirme’ projesi kapsamında ‘Özel Bireylere Yaklaşım’ konularında bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan eğitim seminerinde engellilik, ruhsal hastalıklar, ruhsal engellilik, bakıma muhtaçlık, hijyen ve iş yeri sağlığı, ruhsal hastalığa sahip bireylerin davranış kalıpları ve bakım hizmeti verilirken olası bir durumda ortaya çıkabilecek problemler, öneriler konusunda paylaşımlar yapıldı. Seminer sonunda katılımcılara, sertifika verildi.

Özel bireyleri daha iyi anlamak ve empati oluşturmak adına bu semineri düzenlediklerini belirten İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, “Engellilerin yerine kendimizi koyarak onların hayatlarını kolaylaştıracak ne tür işler yapabileceğimizi belirleyebiliriz. Bizler engellilere hep bir empati ile yaklaşıp, onların yaşamını hayata entegre edebilecek bir çabanın içinde olmalıyız. Engellilerle ne kadar sağlıklı iletişim kurarsak vereceğimiz hizmet amacına ulaşacaktır” dedi.

Merkezin Müdürü Nihal Tekin ise, “Kuruluşumuz ruhsal engellilere yönelik yatılı hizmet veren ve dolayısıyla bakım hizmeti verirken özel hassasiyet gerektiren bir çalışma alanıdır . Kuruluşumuzda daha güzel, faydalı hizmet vermek için ve bu hizmeti sürdürebilmek için tüm çalışanlarımıza yönelik belli periyodlarla eğitimler yapmaktayız. Yapılan bu eğitim programı personel ve kuruluşumuzun hizmet standartları bakımında önem arz etmektedir” diye konuştu.

ELAZIĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:45

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