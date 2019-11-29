Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın da yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

ELAZIĞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

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