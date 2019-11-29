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Elazığ'da Mehmetçikler yemin etti

İHA

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin edip aileleriyle hasret giderdi.

Elazığ'da Mehmetçikler yemin etti

Elazığ’da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin edip aileleriyle hasret giderdi.
İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 50 acemi er için Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlük Kampüsü Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Er Nafiz Canberk Tandoğan yaş kütüğüne plaket çaktı, jandarma er Gökhan Bayraktar ise ‘Bayrak’ şiirini okudu. Daha sonra Çanakkale Savaşı'na, eli kınalı olarak katılan asker Hasan'ın hikayesinin anlatıldığı film gösterisi izlendi. Eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyelerinin verilmesinin ardından, temel eğitimini tamamlayan askerler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.
Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Muhabere Albay Sarıca, “Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve yakınlarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vatan uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlerin mutlak itaatin ifadesi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir” dedi.

Çocuğumuzu vatanımıza emanet ettik"
Oğullarının yemine törenine Yozgat’tan geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getiren Cuma Özdilek ise “Çocuğumuzu vatanımıza emanet ettik. Çok memnunuz. Çok mutlu hissediyorum. Çok güzel ne mutlu bize. Vatan, millet ve bayrağımız için büyüttük ve askere gönderdik. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Son derece onurlu ve gururlu olduklarını ifade eden baba Bayram Özşayan ise, “ Oğlum, burada asker ve bizler de yemin törenine geldik. Tören çok güzel geçti. Komutanlara da çok teşekkür ediyoruz. Hayat boyunca unutulmayacak bir program düzenlediler. Oğlumla gurur duyuyorum. Bizler de bu aşamalardan geçtik. Vatan için bizim de oğullarımızın da canı feda olsun. Bu vatani bir görevdir, herkes de yapacaktır” diye konuştu.
Ailesi ile bir araya geldikleri için mutlu olduğunu belirten Alper Özşayan da arkadaşları ile güzel bir yemin töreni yaptıklarını aktardı.
Tören, jandarma marşının okunmasıyla son buldu.
Törene İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Muhabere Albay Sarıca, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, bazı protokol üyeleri, askeri erkan ve aileler katıldı.

ELAZIĞ

29 Kasım 2019 Cuma

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