Elazığ Belediyespor’dan Kuran Kursu ziyareti

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında genç hafızlarla bir araya geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'un sosyal sorumluluk projelerine geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon galibiyet primlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan, genç hafızlarla ve Gazi Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya gelen kırmızı lacivertli kulüp, bu sezon da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Haydar Baba Yatılı Kuran Kursu’nu ziyaret etti.Ziyarette genç hafızlarla sohbet eden Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, Sportif Direktör Alaattin Tutaş ve futbolcular gençlere nasihatte bulundu. Ziyarette kulüp tarafından öğrencilere iaşe yardımında da bulunuldu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurs hocaları ve öğrenciler ise, Elazığ Belediyespor’a ligde başarılar diledi.

ELAZIĞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

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