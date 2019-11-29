Elazığspor’da Vanspor hazırlıkları

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B. Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 15. Haftası’nda Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 15. haftasında evinde oynayacağı Vanspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da saat yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları, top kontrolü, kontrol pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Salih Polatdemir katılmazken, Ahmet Burak Solakel ve Muhammet Embiya Yıldırım takımdan ayrı çalıştı. BordoBeyazlı ekip, cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanın ardından kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

ELAZIĞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

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