Elazığ’da midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Elazığ’da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. İdaresindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs ile Osman P. İdaresindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

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YATSI 18:32

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