Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Hamdi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Y. idaresindeki 80 KP 937 plakalı otomobil ile Ünal D. yönetimindeki 23 LN 911 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:31

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