Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 95 - Adana Basketbol: 86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’u 9586 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan bordobeyazlı ekip ilk periyodu 2319 önde tamamladı. İkinci çeyrekte her iki ekip de dış atışlarda önemli sayılar üretirken, devreye Elazığ ekibinin 4942’lik üstünlüğü ile girildi. Üçüncü periyotta Adana ekibi bir ara öne geçse de daha az hata yapan Elazığ ekibi, bu çeyreği de 7163 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Elazığ ekibi, salondan 9586’lık galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare’de Riquna Williams kaydettiği 43 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Adana ekibinde Alexis Price’nin 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Ayrıca karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, maç sonu parkeye inerek Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

ELAZIĞ 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:31

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