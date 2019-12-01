İleri teknoloji cerrahi başarıya katkı sunuyor

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde cerrahi teknolojiler, en zor operasyonları daha kolay hale getirip hasta memnuniyetinin yanı sıra cihaz performansı ile de hekimin de işini kolaylaştırıyor. İleri teknoloji ile operasyon süresi kısalırken, hastaların normal yaşantılarına daha hızlı dönmelerini sağladığı belirtildi.

Elazığ’ın Doğu Anadolu’nun sağlık üssü konumuna gelmesini sağlayan ve Türkiye genelinde sayılı kliniklerde bulunan cerrahi teknolojiye sahip olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin bu imkanları en zor operasyonları daha kolay hale getirip hasta memnuniyeti sağlıyor. Cihaz performansı ile hekimin işi kolaylaşıp, ileri teknoloji ile operasyon süresi kısalıyor, hastalar normal yaşantılarına daha hızlı dönüyor.Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen hastanede tam donanımlı 34 ameliyathane bulunuyor. Cihaz donanımı sayesinde aynı anda tüm ameliyathanelerde operasyonlar sorunsuz gerçekleştirilebiliyor.Hastanede kanser cerrahisinde çığır açan ve Türkiye’deki sayılı kliniklerin sahip olduğu Cavitron Ultrasonik Cerrahi Aspiratör (CUSA) cihazı da bulunuyor. Türkiye’de sayılı kliniklerde bulunan bu cihaz, beyin , göğüs ve genel cerrahi ile kanser cerrahisi vakalarında hastaların etkin ameliyat sürecinin yanı sıra iyileşme sürelerine ciddi katkı sunuyor.

Cerrahi süreç kısalıyor

Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yenilikçi bir cihaz olan CUSA, tümör dokusunu cerrahın hassas bir şekilde çıkarmasını sağlarken, etrafındaki hayati dokuların ve damarların hasarlanmasını önlüyor. CUSA kullanımı gerek cerrahi süreyi kısaltması ve gerekse iyi seçilmiş derin yerleşimli olguların daha kolay yapılmasına imkan sunması açısından oldukça büyük fayda sağlıyor.Hastanenin sahip olduğu Full HD lapkopik sistemler ise cerrahların operasyon esnasında opere ettikleri alanın görüntüsünün netliği sayesinde ameliyat başarısına büyük katkı sunuyor.Ameliyathanelerde kullanılan ileri teknoloji cihazların kalibrasyon ve bakımlarının düzenli yapılması ve bunun da yine teknolojinin imkanlarıyla bir program üzerinden takip edilebiliyor olması da ayrı bir güven veriyor.Hastanede medikal cihazların gerek firma bakımları, gerekse periyodik koruyucu bakımları zamanında yapılarak, herhangi bir olası arıza oluşmadan önlem alındığı bildirildi.Kroner, Çocuk, Yenidoğan, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Nöroloji KVC, Dahiliye, Anestezi B, ve Anestezi A Yoğun Bakım Ünitelerinin de bulunduğu hastanede, hastalar uluslararası standartlardaki ameliyat süreçleriyle sağlıklarına kavuşuyor.

ELAZIĞ 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

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