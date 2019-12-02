Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Elazığ'da jandarma ekipleri de denetim yapmaya başlayıp, sürücüleri bilgilendirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da dün itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri özellikle şehirler arası yollardaki uygulama noktalarında ticari araçları durdurup lastik kontrolleri yaptı. Sürücülerin belgeleri ile takograflarını da denetleyen ekipler, hazırlanan bilgilendirici video ve kamu spotu sunumlarını izleterek uyarı da bulundu.

Öteyandan kış lastiği uygulaması kapsamında kış lastiği takmayan ve diş derinliği standardın altında olanlara Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a bendi kapsamında 625 lira ceza işlem uygulandığı bildirildi.

ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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