Elazığ takımlarının bu hafta yüzü güldü

Elazığ’ın profesyonel liglerde mücadele eden takımlarının tamamı haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Elazığ’ın profesyonel lig ekipleri haftasonu oynadıkları maçlardan galibiyet aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden B. Elazığspor, Pazar günü konuk ettiği Vanspor FK’yı 31 yenerek iyi gidişatını sürdürdü. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyespor FK da deplasmanda Kemerspor 2003 karşısında 40’lık farklı galibiyetle moral buldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare ise evinde Adana Basketbol’u 9586 yenerek taraftarlarını sevince boğdu.

Öteyandan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Fırat Üniversitesi de deplasmanda Gaziantep Ankasspor’u 10 mağlup etti.

ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

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