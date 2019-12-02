Kamyonet kabininde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonet kabini içerisinde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi,3 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen bir kamyonet takibe alındı. Takip edilen araçtan inen şahsı durduran polis, yaptığı aramada elindeki poşette esrar buldu. Bunun üzerine narkotik köpeği Şimşek eşliğinde şüpheli araçta yapılan aramada kabin kısmına zulalanmış halde 8 paket halinde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli araç sürücüsü H.K. ile birlikte hareket eden B.A. ile Ö.K.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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