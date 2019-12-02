Elazığ'da yüksek kesimlere kar yağdı, sağlıkçılar doğaya yem bıraktı

Elazığ’da yüksek rakımlı bölgelere kar yağarken, sağlıkçılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Elazığ merkezi ile Baskil, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı yerler azda olsa beyaza büründü. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, UMKE ve 112 Acil Komuta Merkezi'nde görevli personellerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Kent merkezindeki tarihi Harput Mahallesi'ninin yüksek rakımlı bölgelerine çıkan ekipler, 100 kilogram buğday ve mamayı doğaya bıraktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Aralık tarihlerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını anımsatan UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, “Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ulusal Medical Kurtarmada görevli arkadaşlarımız ise tüm canlıları düşünerek mevsim de kış olduğu için doğada bulunan hayvanlar bir şeyler yapalım dedik. Gerekli mercilerden bilgi aldık. Besin değeri yüksek olan besinleri tercih ettik. Bunları arkadaşlarımız temin ettikten sonra Elazığ’ın birçok bölgesinde bakıma muhtaç ve sahipsiz hayvanlara besleme etkinliği düzenledik" dedi.

ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.