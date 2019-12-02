Kamyonet nehre uçtu, 1 kayıp Elazığ'ın Keban İlçesi'nde şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşen kamyonet çıkarılırken, şu ana kadar sürücüye ulaşılamadı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk bilgilere göre 1 kişi kayıp.

Kaza, ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Bölgeye emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Bölgede yapılan aramada da kamyonete ulaşılırken, sürücüye şu ana kadar ulaşılamadı. Sürücünün yanında ikinci bir kişinin olup olmadığının ise bilinmediği öğrenildi.

Öte yandan suya gömülen kamyonet vinç yardımı ile çıkarıldı. Bölgede su üzerinden botlarla, su altında ise dalgıç polisler tarafından arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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