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Hazarbabaya mevsimin ilk karı yağdı

İHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde Hazarbaba dağı başta olmak üzere yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Hazarbabaya mevsimin ilk karı yağdı

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde Hazarbaba dağı başta olmak üzere yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı kar yağışı Sivrice ilçesinde etkili oldu. İlçenin yüksek rakımlı bölgeleri ile Hazarbaba dağı kar yağışı ile beyaza büründü. 10 santime yaklaşan kar yağışı nedeniyle Macera parkı dahil bölge ayrı bir görüntüye kavuştu.
Öteyandan İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler de Hazar Baba Kayak Merkezi'ne giden yoldaki karı iş makinesi ile temizledi.

ELAZIĞ

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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