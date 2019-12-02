Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Hem sağanak hem kar!

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ELAZIĞ'da öğrenci yurdu binası yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kent merkezindeki Gazi Caddesinde bulunan bir öğrenci yurdunun yakınına bırakılan şüpheli çantayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı.

Patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.





ELAZIĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:17

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AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

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