85 yaşındaki hasta kapalı ameliyat yöntemi ile sağlığına kavuştu

Tunceli'den Elazığ'a gelen 85 yaşındaki hasta, geçirdiği kapalı yöntem ameliyat ile sağlığına kavuştu.

85 yaşındaki 6 çocuk, 12 torun sahibi Hatice İçten, rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu. Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sami Güngör tarafından muayene edilen hastanın kapalı yöntem ile rahim ameliyatına karar verildi. Ameliyata alınan hasta başarılı bir operasyon sonucu tekrar sağlığına kavuştu.

Hastalarının kadın hastalıkları ile ilgili bir problemi olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Sami Güngör, “Hatice Hanım’ın acilen rahim alma ameliyatı olması gerekiyordu. Operasyonu kapalı yöntem ile yaptık. Bu yöntem hem hastanın konforu açısından hem de daha az kanama riski olması nedeniyle daha hızlı iyileşmesi açısından güzel bir yöntemdir. Hatice teyzemiz biraz yaşlı olduğu için operasyon açısından Anestezi ve Kardiyoloji doktorlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Doktorlarımız hastamızın yaşına rağmen çok güçlü olduğunu ve bu ameliyat için uygun olduğunu söylediler. Ameliyat öncesi ve sonrası almamız gereken tedbirleri birlikte belirledik. Ameliyatımız çok başarılı geçti ve ameliyat sonrası da ekibimizin uygun bakımları ile hızlıca hastamızı sağlığına kavuşturduk. Şimdi de kendisini taburcu edeceğiz. Bu tip ameliyatlarda hastanenin koşulları ve ekip çok önemlidir. Bu açıdan hastanemizin donanımının yüksek olması ve ekibimizin tecrübesi operasyonun başarısını olumlu etkiledi. Açık ameliyatlarda daha uzun bir iyileşme süresi söz konusudur. Açık ameliyatlarda hastada bazen 67 santim bazen de daha büyük kesiler oluyor. Bu kesilerin iyileşmesi çok uzun zamanlar alıyor. Hasta çok ağrı çekiyor. Kapalı yöntemde ise böyle ağrılar olmuyor. Kesi olmadığı için herhangi bir kozmetik problem de olmuyor. Çok kolay bir şekilde iyileşip normal hayatına dönüyor” dedi.

Sağlığına kavuştuğu için hekimlerine teşekkür eden 85 yaşındaki Hatice İçten ise Tunceli'den gelip ameliyat olduğunu, torunlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

ELAZIĞ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.