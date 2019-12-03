Elazığ’da jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Engelsiz Bir Yaşam İçin Engellilerle El Ele’ projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.Etkinlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine eğitim göre özel bireylerle bir araya gelen jandarma personeli yakından ilgilenip eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığının her zaman ve her yerde engelli bireylerin yayında olduğunu aktarıldı.

ELAZIĞ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.