Elazığ'da trafik kazası, eski başkan yaralandı

Hem sağanak hem kar!

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında Palu ilçesi eski belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde PaluKovancılar karayolu Seydili Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Palu eski belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, idaresindeki 23 P 4004 plakalı otomobiliyle aniden yola çıkan ata çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, ata çarpıp tarlaya uçtu. Takla atarak ters duran araçta Dağoğlu yaralandı.

Yaralı, kazayı fark edenler tarafından araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerine de haber verildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Fethi Sekin Şehir hastanesine kaldırdı.

Öteyandan kazada aracın çarptığı at ise telef oldu.

ELAZIĞ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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