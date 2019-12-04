Meteorolojiden 5 il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz bugün gece saatlerinden sonra yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların zamanla şiddetini artırarak Adıyaman , Malatya, Elazığ merkez ve güney kesimlerinde yer yer etkili olacağı, bölge genelinde beklenen yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, bin metre üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir"denildi.

Sıcaklıkların da 2 ile 4 derece azalacağını bildiren merkez, yağış ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

ELAZIĞ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.