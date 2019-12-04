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Acil Sağlık Hizmetlerinde yer alan araçlarla kortej geçişi

İHA

Acil Sağlık Hizmetlerinde yer alan araçlarla kortej geçişi

Elazığ’da Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle araçlarla kortej geçişi düzenlendi.
17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle kortej geçiş programı yapıldı. Kültür Parkta başlayan kortej geçişine Ulusal Medical Kurtarma, 112 Acil Komuta Merkezi'nde görevli ambulanslar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Belediye İftaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yer aldı. Korteje katılan araçlarla şehir turu atılarak İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelindi. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, UMKE, 112, AFAD ve itfaiye personellerinin katıldığı programda farkındalık amaçla böyle bir etkinlik düzenlendiği aktarıldı.
Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Burada ki amacımız il sağlık merkezinin çalışmaları hakkında vatandaşımızı bilinçlendirip farkındalık oluşturmak. 112 Acil Sağlık hizmetleri teşkilatı 1994 yılında kuruldu. O zamanlar sınırlı sayıda istasyonlarımız ve ambulanslarımız vardı ama bugün itibari ile geldiğimiz noktada Elazığ’ımızda 33 tane acil servis istasyonumuz, 66 ambulansımızla ve helikopter ambulansımızla ülkemizin en ücra noktasında bir acil müdahale bulunan vakaya müdahale etme durumuna ilişmiş durumdayız. Acil sağlık hizmetlerinde kentsel vaka dediğimiz durumla ulaşma oranımız yüzde 99’ken 30 dakika içerisindeki vakalara ulaşma oranımız yüzde 95 civarındadır buda Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızın altında hizmet veren gönüllülük esasına dayanan AFET ve UMKE birimimiz 120 personellerimizde acil afet durumlarında sağlık ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte sınır görevlerinde başarı ile hizmet vermektedir"dedi.
Polat ayrıca, acil çağrı hattının gereksiz yere işgal edilmemesi konusunda vatandaşların duyarlı olmasını da istedi.

ELAZIĞ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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