Fırat Nehri'ne devrilen kamyonet sürücüsünün arama çalışmaları sürüyor 

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, 2 gün önce, Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'u (41) bulmak için yapılan çalışmalar bugün de devam etti.

Kaza, pazartesi günü, Keban ilçesindeki Nimri Dağı eteğinde meydana geldi. Keban'da kasaplık yapan evli 1 çocuk babası Bedrettin Oruç yönetimindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Fırat Nehri'ne devrildi. Kazada, Oruç, akıntıya kapılarak, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Oruç'u bulmak için çalışma başlattı. Kamyonet vinçle nehirden çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Fırat Nehri'nde, Oruç'un kayboluşunun 3'üncü gününde arama çalışmalarına devam ediyor.



ELAZIĞ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.