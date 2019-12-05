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900 gram doğdu, yaşam savaşını kazandı, şimdi 5 yaşında Elazığ'da 900 gram olarak doğan ve 3 ay ...

İHA

Elazığ'da 900 gram olarak dünyaya gelen ve aylarca kuvözde kalıp üç kez kalbi duran Zeynel bebek, hayata sıkı sıkı tutunarak 5 yaşında 18 kiloya ulaştı.

900 gram doğdu, yaşam savaşını kazandı, şimdi 5 yaşında Elazığ'da 900 gram olarak doğan ve 3 ay kaldığı kuvözde üç kez kalbi durup yaşama tutunan 5 yaşındaki Zeynel, ailesiyle hayatını sağlıklı olarak sürdürüyor

Elazığ’da 900 gram olarak dünyaya gelen ve aylarca kuvözde kalıp üç kez kalbi duran Zeynel bebek, hayata sıkı sıkı tutunarak 5 yaşında 18 kiloya ulaştı.
İki çocukları olan Hasan Ali ve Raide Öztürk çiftinin 2014 yılında çocukları Zeynel, 28 haftalık 900 gram olarak dünyaya geldi. 3 ay kuvözde kalan, 50 gün solunum desteği alıp üç kez kalbi duran minik bebek şimdi 5 yaşına girdi. 18 kilograma ulaşan 5 yaşındaki Zeynel, annesi Raide Öztürk'le birlikte Fethi Sekin Şehir Hastanesine giderek, kapanan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Erken doğum olduğunu aktaran anne Raide Öztürk, “Zor bir süreçti ve 3 ay kuvözde kaldı. Üç defa kalbi durdu ve hayata tutundu. Çalışanlar gece gündüz bebeğimin başındaydı. Yaşamaz diye düşünüyorduk. Umudum yoktu yaşayacağından. Bugün yarın bekliyorduk. O korku vardı hep içimde. Çok şükür bir şey olmadı. 2014 yılında 900 gram olarak dünyaya geldi. Sağlık konusunda şuan bir sıkıntısı yok" dedi.
Prematüre bebekleri olan ailelerin zor bir süreç yaşadığını anlatan Öztürk, kimsenin umutsuz olmamasını istedi.

“Prematüre bebeklerin hayata tutunması arttı”
Prematüre doğumların oldukça sık olduğunu ifade eden Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 150 bin prematüre doğum meydana gelmektedir. Daha önce bu bebeklerin bakımı ile yaşanan sorunlar gelişen teknoloji ve güncel tedavi yaklaşımı ile artık hastanemiz gibi modern hastanelerde çok daha iyi şartlar sağlanmaktadır. Hastanemizde bu bebeklerin yüksek bakım ve tedavisi halkımıza sunulmaktadır. Yeni bir sağlık anlayışı ile oluşturulan şehir hastanelerinden biri olan hastanemizde son teknoloji cihazlarla donatılan yeni doğan yoğun bakım ünitemiz prematüre bebeklerimizin bakım ve tedavisi için tüm gayreti göstermektedir. Bu tür bebeklerimizin dünya ya sağlıklı tutunabilmeleri için tüm sağlık çalışanları ile beraber gayret gösterdiğimizi belirtmek isterim” dedi.
Gelişen teknoloji ve yapılan yeni tedavi yöntemleri ile prematüre bebeklerin hayata tutunduğunu anımsatan Başhekim Öztürk, “Tüm prematüre çocukları ve aileleri hekimlere ve hastanelerine güvensinler. Yeni teknoloji ve yöntemler ile bu bebeklerin hayata tutunması arttırılmıştır. Zeynel bebek gibi prematüre olarak dünyaya gelmiş bebeklerimizin büyüyerek yanımıza gelmesi bizleri ziyaret etmesi verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri çok mutlu etmektedir” diye konuştu.

"50 gün solunum desteği aldı"
29 kuvözde prematüre bebek bakımı yaptıklarını belirten Yeni Doğum Yoğun Bakım Uzmanı Nihan Hilal Hoşoğlu, “Teknolojik donanımı gayet iyi. 23 haftanın üzerindeki bebekleri yaşatmak için uğraşıyoruz. Zeynel Öztürk 5 yıl önce 900 gram 28 haftalık doğdu. Önce solumun makinesine bağlı olarak izledik. Daha sonra burnundan solunum desteği verdik. Bebek yaklaşık 50 gün solunum desteği almak zorunda kaldı. Bebeğin oksijen ihtiyacı oldukça fazlaydı. Kronik akciğer hastalığı gelişmiş ve gözünde prematürelere özgü olan prematüre retinopatisi gerçekleşti. Takip ederken bağırsak problemleri ile karşılaştık. Bunların hepsi bebeğin hayatını riske sokmuş problemlerdi. Daha sonra bebeğimiz iyileşti ve ailesine bin 200 gram olarak teslim ettik. Oksijen desteğini kestik ve bebeği 5 yaşına kadar aralıklı olarak izledik. Bebeğin gelişimi çok güzeldi. Bizimle konuştu ve oynadı, bir doktor bundan daha fazlasını isteyemez. Bütün prematüre aileleri bu süre zarfında çok sıkıntı çekiyorlar. Zaman zaman umutsuzluğa kapılıyorlar. Hastane çalışanları olarak biz onları desteklemeye çalışıyoruz. Prematüre aileleri umutla beklesinler” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ

05 Aralık 2019 Perşembe

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