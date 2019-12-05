Vali Kaldırım, Baskil'i ziyaret etti kanyonları inceledi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup yeni keşif Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında inceleme yaptı.

Baskil ilçesine giden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat'la ilçe de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni keşif edilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen "Saklıkapı" ve " Karaleylek" kanyonlarına geçen Vali Kaldırım, Kumlutarla köyünde yapılması planlanan iskele alanını da inceledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na da giden Kaldırım, ardından esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

ELAZIĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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